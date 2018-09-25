Никитин: Пашнин толкнул соперника на борт неспециально, это усталость и эмоции

Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин поделился впечатлениями от победы над хоккейным клубом «Сочи» со счётом 2:1 Б.



«Мы понимали, что после возвращения с востока нам будет непросто в плане эмоционального состояния. Ребята выстояли в меньшинстве, и это помогло нам взять два очка.



Толчок Пашнина на борт в третьем периоде? Эмоции, может быть, усталость… Акклиматизацию тоже никто не отменял. Прекрасно понимаю, что это неспециально было сделано.



Как расценю момент с незасчитанным голом Скотта? Это судейский департамент должен комментировать, а не я. Юханссона сегодня не включили в заявку из-за лимита на легионеров, а у Андронова небольшая усталость. Решили поберечь», — сказал Никитин.

Посмотреть видео удаления Пашнина можно на официальном сайте КХЛ.