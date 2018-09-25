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Епанчинцев: «Спартак» первые 15 минут играл неправильно, но сумел перестроиться

Епанчинцев: «Спартак» первые 15 минут играл неправильно, но сумел перестроиться
Хоккей / КХЛ

Главный тренер московского «Спартака» Вадим Епанчинцев подвёл итоги выигранной встречи с братиславским «Слованом» (4:1). Тренер отметил, что в первом периоде игра у его подопечных не ладилась, но они сумели быстро перестроиться и выиграть. Красно-белый клуб одержал третью победу подряд в чемпионате.

«Мы очень довольны этой победой. Правда, первые 15 минут играли неправильно: у команды было не то желание, не то стремление, не то движение. Но ребята — молодцы, сумели перестроиться, забили голы, выстояли в меньшинстве, забросили в большинстве и победили», — приводит слова специалиста официальный сайт московского клуба.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

«Спартак» одолел «Слован» в гостях, победа стала третьей подряд
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