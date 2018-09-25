Дюшейн: уходить из «Колорадо» было тяжело, сложно разделять бизнес и чувства

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Мэтт Дюшейн сообщил, что он хотел провести всю карьеру в «Колорадо Эвеланш».



«Когда ты приходишь в новую команду, тебе хочется заявить о себе, но одновременно ты не хочешь стать помехой для кого-либо. И здесь проходит определённая черта. У меня сложилось так, что я всегда больше склонялся ко второму варианту, пытаясь идеально вписаться в существующую систему, вместо того чтобы просто играть в хоккей.



Я видел себя в „Колорадо“ всю карьеру. Принять решение уйти было очень трудно. Я не хотел этого, но для моей карьеры это был необходимый шаг. Иногда сложно разделять бизнес и чувства. И тогда приходится принимать трудные решения», — цитирует игрока официальный сайт лиги.