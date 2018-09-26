Скабелка: конечно, хотелось бы видеть Бойда и Доуса в сборной Казахстана на ЧМ

Главный тренер астанинского «Барыса» и сборной Казахстана Андрей Скабелка рассказал о задачах команды на текущий сезон, а также высказался по поводу возвращения в национальную команду форвардов Дастина Бойда и Найджела Доуса.

«Первоочередная задача — успешное выступление в чемпионате. Половина команды — это местные воспитанники, кандидаты в сборную. И, я думаю, они будут становиться сильнее с каждой игрой.

Возвращение Бойда и Доуса? Сейчас рано об этом говорить, ведь до конца чемпионата ещё очень далеко. Когда по окончании сезона придёт время игр сборных, у каждого игрока будет разное желание и разная мотивация. Конечно, мы хотим видеть Бойда и Доуса в национальной команде, но ещё раз повторю, сейчас говорить об этом нет смысла», — приводят слова Скабелки «Известия».