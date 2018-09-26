Никита Кучеров получил травму нижней части тела в игре с «Флоридой»

В предсезонном матче «Тампа-Бэй Лайтнинг» играл против «Флориды Пантерз». Форвард «Тампы» Никита Кучеров провёл на льду всего 5 минут, после чего тренерский штаб в качестве меры предосторожности снял хоккеиста с игры. У форварда травма нижней части тела. О степени тяжести повреждения и сроках восстановления не сообщается.

Заброшенной шайбой и результативной передачей в матче отметился нападающий «Флориды» Евгений Дадонов. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 25 бросков из 28. Защитник «молний» Михаил Сергачёв провёл на льду 19 минут 38 секунд и окончил матч с показателем полезности «-1». Форвард «Пантерз» Максим Мамин участие в матче не принимал.

«Флорида» обыграла «Тампу» со счётом 3:2.