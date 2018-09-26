Передачи Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» победить «Сент-Луис»

В предсезонном матче НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» переиграл «Сент-Луис Блюз». Матч состоялся в Сент-Луисе на арене «Энтерпрайз-центр» и завершился со счётом 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) в пользу гостей.

Голами в составе победителей отметились Шейн Герсич, Натан Уокер, Мэдисон Боуи и Чандлер Стивенсон. Результативные передачи в этом матче записали на свой счёт россияне Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. Голкипер «столичных» Финикс Копли оформил шат-аут, отразив 42 броска.

Нападающий «Блюз» Иван Барбашёв провёл на льду 10 минут 43 секунды и закончил матч с показателем полезности «-1». Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко завершил встречу с айстаймом 18 минут 27 секунд и четырьмя бросками в активе. Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов» участие в матче не принимал.

В параллельном матче «Каролина Харрикейнз» взял верх над «Нэшвилл Предаторз» — 4:1. В составе «Каролины» две передачи записал на свой счёт Валентин Зыков. Нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников результативными действиями не отметился.