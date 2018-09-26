Купер: не думаю, что Кучеров выбыл надолго, но «Тампе» придётся подождать

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал травму форварда «молний» Никиты Кучерова, полученную в предсезонном матче с «Флоридой Пантерз». Россиянин провёл на льду всего 5 минут, после чего тренерский штаб в качестве меры предосторожности снял хоккеиста с игры. У форварда травма нижней части тела.

«Идёт предсезонка, и поэтому мы должны быть очень осторожны. Я не хочу гадать. Не думаю, что он выбыл надолго, но нам придётся подождать», — приводит слова пресс-служба лиги.

В предыдущем сезоне Никита набрал ровно 100 очков — на его счету 39 голов и 61 результативная передача. В каждом из последних трёх сезонов нападающий становился лучшим бомбардиром команды и в июле подписал новый восьмилетний контракт с «Лайтнинг» на $ 76 млн.