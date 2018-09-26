Александр Овечкин поднялся с 22-го на 12-е место в топ-50 по версии TSN

TSN составил ежегодный рейтинг лучших игроков Национальной хоккейной лиги.

Как и в прошлом году, первое место занял капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, следом вновь расположился лидер «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, тройку лучших замкнул форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон.

Лучшим из россиян оказался форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин, поднявшийся с шестого (место в 2017 году) на четвёртое место. На пятой позиции расположился нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поднялся с 22-го на 12-е место.

В топ-10 также попали шведские защитники Виктор Хедман и Эрик Карлссон, а также нападающие Остон Мэттьюс и Тейлор Холл и ещё один игрок обороны Дрю Даути.

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