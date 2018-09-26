«Слован» заключил однолетний контракт с американским нападающим Кейси Бэйли, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

В минувшем сезоне 26-летний форвард играл в АХЛ за «Бриджпорт Саунд Тайгерс» — фарм-клуб «Нью-Йорк Айлендерс». В 76 матчах «регулярки» уроженец Анкориджа забросил 18 шайб и сделал 23 результативные передачи при 25 штрафных минутах и показателе полезности «-14».

Кейси имеет небольшой опыт выступлений на уровне НХЛ. В позапрошлом сезоне он принял участие в 7 матчах регулярного чемпионата за «Оттаву Сенаторз», а в сезоне-2014/15 набрал 1 (1+0) очко в 6 играх за «Торонто Мэйпл Лифс».

В сезоне-2016/17 хоккеист принял участие в Матче всех звёзд Американской хоккейной лиги.