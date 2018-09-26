Фридман: «Филадельфия» интересовалась Панариным до подписания Ван Римсдайка

Известный обозреватель телекомпании Sportsnet Эллиотт Фридман поделился информацией о существовавшем интересе к российскому нападающему «Коламбус Блю Джекетс» Артемию Панарину со стороны «Филадельфии Флайерз».

«У меня есть информация, что до подписания контракта с Джеймсом Ван Римсдайком «Филадельфия» активно интересовалась Панариным. Но генеральный менеджер «Флайерз» Рон Хекстолл не захотел это комментировать», — отметил Фридман.

29-летний Ван Римсдайк перешёл в «Филадельфию» из «Торонто Мэйпл Лифс», подписав 1 июля 2018 года пятилетний контракт на $ 7 млн в год. Контракт Панарина с «Коламбусом» истекает после окончания сезона-2018/19. В 81 матче минувшего регулярного чемпионата НХЛ Артемий отметился 82 (27+55) очками. В шести играх плей-офф на его счету 7 (2+5) баллов.