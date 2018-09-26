Пашков: не вина Воробьёва, а его беда, что ноша оказалась непосильной

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал проблемы в игре московского «Динамо» на старте регулярного чемпионата КХЛ.

«Как ни горько это признавать, кадровые решения назревают в дорогом для меня московском «Динамо». Нужно поблагодарить Владимира Воробьёва за то, что полтора года назад в сложнейший в истории «Динамо» момент он не дрогнул, взял штурвал в свои руки, провёл клуб по волнам. Причём без особой помощи со стороны, из организации «Динамо». Но не вина Воробьёва, а его беда в том, что ноша оказалась непосильной. Необходимое время для адаптации у Владимира было — полгода он возглавлял команду после Орешкина в АНО «Динамо», ещё сезон — в новой структуре. Но, к сожалению, мы не видим роста ни тренера, ни команды.

Кто лучший вариант на замену Воробьёва из тройки Николишин, Скудра, Знарок? В принципе возможен каждый. Но всё зависит от тех задач, которые ставит перед собой руководство. Если кровь из носу нужно бороться за Кубок Гагарина уже предстоящей весной, то с затратами никто не будет считаться, и шанс получит Знарок. Если есть план за два-три года построить новую команду, то решение может стать промежуточным, с привлечением, например, Скудры. Другое дело, что сегодня в «Динамо», похоже, такая ситуация, что одного центра принятия решений и выработки стратегии нет. Отсюда противоречивые заявления в прессе. Значит, проблемы не только в тренере, но и в организационной работе всей структуры клуба. А этот клубок одной отставкой не распутать», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.