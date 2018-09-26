Забросивший в НХЛ больше 150 шайб Крис Стюарт стал игроком «Слована»

«Слован» заключил однолетний контракт с форвардом Крисом Стюартом, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

В минувшем сезоне канадский нападающий защищал цвета «Миннесоты Уайлд» и «Калгари Флэймз». В общей сложности Крис сыграл 54 матча, забросив 10 шайб и сделав 6 результативных передач.

За карьеру в НХЛ Стюарт также выступал за такие клубы, как «Колорадо Эвеланш», «Сент-Луис Блюз», «Баффало Сэйбрз» и «Анахайм Дакс». За 10 сезонов в североамериканской лиге Крис сыграл 691 матч и набрал 332 (166+166) очка при 747 минутах штрафа и показателе полезности «-48».

В 2011 году Стюарт в составе сборной Канады принимал участие в чемпионате мира. В 7 матчах мирового первенства опытный нападающий набрал 4 (2+2) очка.