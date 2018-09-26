Вайсфельд: игра Афиногенова вызывает не удивление, а уважение и восхищение

Бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева», эксперт КХЛ ТВ Леонид Вайсфельд назвал хоккеистов, игра которых удивила его в последних матчах регулярного чемпионата КХЛ.

«Наверное, вы ждёте, что я сразу назову Максима Афиногенова, сделавшего первый хет-трик в КХЛ. Но тут как раз нет никакого удивления. Можно как угодно к нему относиться, но он – мастер. То, что он в таком возрасте показывает такой хоккей, вызывает уважение и восхищение. Даже у тех, кто не является поклонником его таланта.



В последнее время мне очень нравится игра двух звеньев СКА – Николая Прохоркина и Виктора Тихонова. Приятно удивили. Тренерский штаб нашёл очень хорошие сочетания, создал, можно сказать, ролевые тройки.



Был заметен молодой Николай Коваленко, сыграл удачно. Но удивит он меня, если будет так играть каждый день. Надо посмотреть в динамике», — цитирует Вайсфельда официальный сайт КХЛ.