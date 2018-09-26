Э. Стаал — об обменах в НХЛ: люди часто забывают, что это не фэнтази-турнир

Форвард «Миннесоты Уайлд» Эрик Стаал поделился мнением об обратной стороне обменов игроков в Национальной хоккейной лиге.



«Добро пожаловать в настоящую жизнь. Иногда люди забывают о том, что это не видеоигра или фэнтази-турнир. Когда ты переезжаешь, особенно, если у тебя жена и дети, это всегда огромная проблема. И очень трудный момент в жизни. Нам всем очень повезло играть в хоккей ради основного заработка, но порой такие вот вещи здорово усложняют ситуацию.



Когда приходится перевозить всю семью из одного города в другой, особенно когда это касается тех парней, что делали это неоднократно, это сложно. За кулисами происходит масса вещей, хотя большинство команд делают всё от себя возможное, чтобы переезд прошел безболезненно. Но всё равно каждый обмен затрагивает раздевалку обоих клубов», – цитирует Стаала официальный сайт лиги.

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