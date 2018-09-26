Кудашов — о «Сибири»: такие соперники страшны и опасны вдвойне

Тренер СКА Алексей Кудашов поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью», который состоится сегодня, 26 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск.

«Знаете, все взрослые люди и прекрасно понимают, что такие соперники страшны и опасны вдвойне. Из игры в игру «Сибирь» старается прервать свою проигрышную серию. На самом деле, для нас любая игра – это вызов, это мотивация. Мы знаем, как против нас играют соперники, и готовимся к каждой игре, как к последнему бою.

Максим Карпов тренировался с Гусевым и Дацюком. С чем это связано? С плановой ротацией. Ротация у нас производится по спортивному принципу. Сегодня решили вот так. Кто сыграет в воротах? Хелльберг», — цитирует Кудашова официальный сайт СКА.