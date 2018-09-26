Основные выводы экспертизы технического состояния «Арены-Омск»

По поручению совета директоров «Авангарда» было проведено техническое обследование МСК «Арена-Омск», информирует официальный сайт омского клуба.

На протяжении двух месяцев команда специалистов ООО «ИЦ Стройэксперт» и ООО «СтройКон» с участием службы капитального строительства проводила осмотр и фиксацию состояния всех несущих конструкций комплекса «Арена Омск». К 19 июля 2018 года специалисты подрядных организаций обнаружили дефекты и повреждения на большей части обследованных участков основных несущих строительных конструкций объекта (примерно 90% от общего числа):

— трещины силового характера в консолях железобетонных колонн каркаса здания

— поперечные трещины в железобетонных подтрибунных балках

— смещения подтрибунных балок в местах опирания на консоли и ологовки колонн

— поперечные трещины в Г-образных подтрибунных плитах

— отрыв закладных деталей из тел железобетонных балок и колонн

— трещины по холодным швам бетонирования монолитной ребристой плиты

Техническая экспертиза сделала вывод об аварийном состоянии «Арена Омск». По итогам проведенных работ по визуальному и инструментальному обследованию строительных конструкций, инженерно-геологических изысканий и поверочных расчетов конструкций здания специалистами ООО «ИЦ Стройэксперт» сделаны следующие выводы:

— Техническое состояние строительных конструкций здания Многофункционального спортивного комплекса «Арена Омск» в соответствии с ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» в целом оценивается как аварийное;

— Основываясь на данных, полученных в ходе испытаний, можно сделать вывод, что прочностные характеристики основных железобетонных конструкций здания не ниже принятых в проекте значений;

— Поверочный расчёт показал, что часть основных несущих конструкций здания не обладают достаточной несущей способностью для восприятия существующих нагрузок, хотя их параметры не хуже предусмотренных проектом;

— Прослеживается динамика развития существующих повреждений (увеличение параметров повреждения – ширины раскрытия, длины трещин и т.п.) и появление новых за короткий срок (в процессе обследования) с учетом отсутствия максимальных эксплуатационных (полезная, снеговая и т.п.) нагрузок. Ряд дефектов и повреждений косвенно свидетельствует о возможной потере общей устойчивости здания.

В настоящий момент создана рабочая группа, которой поручено заняться проектированием возможных вариантов реконструкции «Арены-Омск».

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