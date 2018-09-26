Генменеджер «Ак Барса»: Падакин не вписался в нашу систему игры

Как ранее сообщал «Чемпионат», нападающий «Ак Барса» Павел Падакин может перейти в «Нефтехимик». Информацию о готовящемся обмене хоккеиста подтвердил генеральный менеджер казанского клуба Рафик Якубов.

«Да, мы ведём переговоры об обмене Павла Падакина и, скорее всего, расстанемся с ним. Если коротко, то парень не вписался в нашу систему игры», – цитирует Якубова «Татар-информ».

Напомним, что в нынешнем сезоне 24-летний нападающий не сыграл ни одного матча в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. После повреждения Павел набирал форму в команде ВХЛ «Барс». За фарм-клуб «Ак Барса» Павел провёл три матча и не сумел набрать очков.



Минувший сезон был лучшим в карьере Падакина. Павел выступал за «Сочи» и являлся одним из главных лидеров черноморской команды. Он набрал 31 (9+22) очко в 53 матчах регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности «+21», став вторым бомбардиром «леопардов». В 5 матчах плей-офф сделал 1 результативную передачу, заработав показатель полезности «-3». Также в прошлом сезоне Падакин получил вызов на Матч всех звёзд Континентальной хоккейной лиги.