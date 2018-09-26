Р. Якупов: «Нефтехимику» интересен Падакин, ещё весной хотели его заполучить

Генеральный менеджер «Нефтехимика» Раил Якупов подтвердил информацию «Чемпионата» о готовящемся обмене с «Ак Барсом», в результате которого стан «волков» пополнит нападающий Павел Падакин.

«Мы работаем над этим вопросом. Ещё весной хотели его заполучить. Мы очень заинтересованы в этом нападающем, очень хотим получить его. Переговоры об обмене идут, но вопрос ещё не решён. Возможно, удастся договориться сегодня к вечеру», – цитирует Якупова «Татар-информ».

Напомним, что в нынешнем сезоне 24-летний нападающий не сыграл ни одного матча в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. После повреждения Павел набирал форму в команде ВХЛ «Барс». За фарм-клуб «Ак Барса» Павел провёл три матча и не сумел набрать очков.



Минувший сезон был лучшим в карьере Падакина. Павел выступал за «Сочи» и являлся одним из главных лидеров черноморской команды. Он набрал 31 (9+22) очко в 53 матчах регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности «+21», став вторым бомбардиром «леопардов». В 5 матчах плей-офф сделал 1 результативную передачу, заработав показатель полезности «-3». Также в прошлом сезоне Падакин получил вызов на Матч всех звёзд Континентальной хоккейной лиги.