Шепелев: Титов делает упор на то, чтобы «Трактор» хватило на весь сезон

Защитник «Челмета» Александр Шепелев поделился воспоминаниями о предсезонной подготовке, которую он проходил с «Трактором».

«Чем занимался на сборах? Тем же, думаю, чем и в «Челмете». Двухразовые тренировки, лёд, земля. Сверхъестественных упражнений не было. Заложили фундамент, поработали. Играл ли в контрольных матчах? С «Салаватом Юлаевым». Толком ничего не ощутил. В прошлое межсезонье играл два матча.

На что делает упор Титов? Упор на то, чтобы команду хватило на весь сезон, чтобы в конце чемпионата силы не закончились. Набрать объём работы. Тренеры сказали, не хватило агрессии при игре в обороне. Нужно добавлять», — цитирует Шепелева официальный сайт клуба.