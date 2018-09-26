Кузнецов: хотел бы сыграть в одной команде с Кросби

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов рассказал, с хоккеистом какой другой команды из НХЛ он хотел бы когда-нибудь сыграть.



«Я бы хотел сказать вам правду, но отвечу — Макдэвид. А вообще — Кросби. А почему не спрашиваете дальше? Записывайте: лучший центрфорвард — Никлас Бэкстрём, защитник — Дрю Даути, вратарь — Джонатан Куик. И вообще — от западной конференции в финале будет играть «Лос-Анджелес». Вот увидите», — цитирует россиянина официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



По итогам прошлого сезона «Вашингтон Кэпиталз» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли. Кузнецов провёл 79 матчей в «регулярке» и набрал 83 (27+56) очка. В плей-офф на счету россиянина 32 (12+20) балла в 24 встречах.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19