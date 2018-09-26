Стали известны составы «Нефтехимика» и «Амура» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Об этом клубы сообщили в своих «твиттерах». Игра состоится в Нижнекамске и начнётся в 19:00 мск.
В составе хозяев дебютирует защитник Николай Тимашов, который был приобретён в результате обмена с «Автомобилистом».
«Нефтехимик»:
Ежов (Коротаев);
Сергеев — Полашек, Пуустинен — Руохомаа — Няттинен;
Огурцов — Тимашов, Нестрашил — Куликов — Галимов;
Шарипзянов — Брынцев, Порядин — Якимов — Хайруллин;
Семёнов — Волгин, Здунов — Аркалов — Шафигуллин.
«Амур»:
Кашик (Аликин);
Коларж — Кузьмин, Филиппи — Пьянов — Зогорна;
Атюшов — Турбин, Горшков — Вяч. Ушенин — Потехин;
Воробьёв — Корягин, Берестенников — Железков — Руденков;
Дедунов, Попугаев — Кузнецов — Кацуба.
«Нефтехимик» — «Амур»: Тимашов дебютирует в составе хозяев