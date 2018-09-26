«Нефтехимик» — «Амур»: Тимашов дебютирует в составе хозяев

Стали известны составы «Нефтехимика» и «Амура» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Об этом клубы сообщили в своих «твиттерах». Игра состоится в Нижнекамске и начнётся в 19:00 мск.



В составе хозяев дебютирует защитник Николай Тимашов, который был приобретён в результате обмена с «Автомобилистом».



«Нефтехимик»:



Ежов (Коротаев);

Сергеев — Полашек, Пуустинен — Руохомаа — Няттинен;

Огурцов — Тимашов, Нестрашил — Куликов — Галимов;

Шарипзянов — Брынцев, Порядин — Якимов — Хайруллин;

Семёнов — Волгин, Здунов — Аркалов — Шафигуллин.



«Амур»:



Кашик (Аликин);

Коларж — Кузьмин, Филиппи — Пьянов — Зогорна;

Атюшов — Турбин, Горшков — Вяч. Ушенин — Потехин;

Воробьёв — Корягин, Берестенников — Железков — Руденков;

Дедунов, Попугаев — Кузнецов — Кацуба.

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