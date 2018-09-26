СКА — «Сибирь»: Белов, Якупов, Херсли и Коскиранта не попали в заявку «армейцев»

СКА и «Сибирь» объявили составы на очный матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра пройдёт в Санкт-Петербурге и начнётся в 19:30 мск.
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В состав гостей не попали защитники Антон Белов и Патрик Херсли, а также нападающие Наиль Якупов и Ярно Коскиранта. Кроме того, место в воротах займёт Магнус Хелльберг. В заявку на игру вошли защитник Давид Рунблад и нападающий Алексей Бывальцев.
СКА:
Хелльберг (Шестёркин);
Гавриков — Рунблад, Гусев — Дацюк — Карпов;
Хафизуллин — Зуб, Кузьменко — Прохоркин — Барабанов;
Зубарев — Земченок, Кручинин — Бывальцев — Плотников;
Сёмин, Николаев, Тихонов — Каблуков — Кетов.
«Сибирь»:
Красиков (Тейлор);
Савченко — Наумов, Бертран — Шаров — Лисин;
Пиганович — Воробей, Михайлов — Дугин — Саюстов;
Морозов — Алексеев, Пешехонов — Бодров — Казаков;
Игнатович — Эммертон, Первушин — Романцев — Шашков.