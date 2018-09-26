«Салават Юлаев» объявил состав на матч с минским «Динамо»

«Салават Юлаев» и минское «Динамо» определились с составами на игру регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Об этом клубы сообщили в своих «твиттерах». Матч пройдёт в столице Беларуси сегодня, 26 сентября, и начнётся в 19:30 мск.
«Динамо» Минск:
Энрот (Карнаухов);
Уиркош – Готовец, Павлович – Хауден – Пулккинен;
Осипов – Хенкель, С. Костицын — Ковыршин – Буйницкий;
Лисовец – Знахаренко, А. Костицын – Китаров – Казионов;
Евенко, Литвинов, Дроздов – Волков – Артёмов.
«Салават Юлаев»:
Метсола (Кареев);
Панин — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Кугрышев;
Семёнов — Сергеев, Фёдоров — Основин — Хартикайнен;
Коледов — Терещенко, Майоров — Хохряков — Бурдасов;
Шэн, Ляхов, Жарков — Кадейкин — Солодухин.
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А вот «Салават» продлит свою победную серию в Минске.