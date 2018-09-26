«Салават Юлаев» объявил состав на матч с минским «Динамо»

«Салават Юлаев» и минское «Динамо» определились с составами на игру регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Об этом клубы сообщили в своих «твиттерах». Матч пройдёт в столице Беларуси сегодня, 26 сентября, и начнётся в 19:30 мск.



«Динамо» Минск:

Энрот (Карнаухов);

Уиркош – Готовец, Павлович – Хауден – Пулккинен;

Осипов – Хенкель, С. Костицын — Ковыршин – Буйницкий;

Лисовец – Знахаренко, А. Костицын – Китаров – Казионов;

Евенко, Литвинов, Дроздов – Волков – Артёмов.



«Салават Юлаев»:

Метсола (Кареев);

Панин — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Кугрышев;

Семёнов — Сергеев, Фёдоров — Основин — Хартикайнен;

Коледов — Терещенко, Майоров — Хохряков — Бурдасов;

Шэн, Ляхов, Жарков — Кадейкин — Солодухин.

У «Сибири» всё плохо и станет ещё хуже – СКА подтвердит. Интриги дня КХЛ А вот «Салават» продлит свою победную серию в Минске.