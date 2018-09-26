Холл: многие недооценили Хишира, а он провёл очень хороший сезон

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Тейлор Холл поделился мнением об одноклубнике Нико Хишире, представляющим Швейцарию. 1 октября американская команда встретится с «Берном» в рамках NHL Global Series.



«Нико стал крупнее и сильнее. Я обратил на это внимание в тренировочном лагере. Кроме того, он стал намного взрослее в своих действиях на льду. В прошлом сезоне парню было 18 лет. Я считаю, что тогда его недооценили, а он провёл очень хороший чемпионат.



Надеюсь, что мы хорошо стартуем, и у нашего звена сразу же пойдёт игра, а Хиширу пойдёт на пользу то, что он сыграет в Европе на глазах у своих болельщиков. Это поможет нам, потому что мы будем поддерживать Нико», — приводит слова Холла официальный сайт НХЛ.



В прошлом сезоне Хишир провёл 82 матча в «регулярке» и набрал 52 (20+32) очка. В плей-офф на счету швейцарца один гол в пяти играх.

«Нью-Джерси» отправил защитника Егора Яковлева в АХЛ