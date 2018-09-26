«Ак Барс» — «Куньлунь»: казанцы забросили три шайбы за 41 секунду

«Ак Барс» трижды поразил ворота «Куньлуня» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. На это подопечным Зинэтулы Билялетдинова потребовалась 41 секунда. Это рекорд клуба в КХЛ и второй результат в истории лиги. Рекорд у СКА — 28 секунд в сезоне-2009/10.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

Сначала результативным броском отметился Рафаэль Батыршин, затем свою фамилию на табло вписал Роб Клинкхаммер, после чего отличился Артём Лукоянов. До этого момента китайская команда выигрывала со счётом 2:0.

Видео третьей заброшенной шайбы «Ак Барса» можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.



В настоящий момент «Ак Барс» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. В десяти матчах казанская команда набрала 14 очков. «Куньлунь» располагается на 11-й строчке, набрав семь очков после девяти матчей.