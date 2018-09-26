Пойнт: Кучеров – талантливый хоккеист, приятно играть с ним в одной команде

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брейден Пойнт поделился мнением об игре в одном звене с Никитой Кучеровым и Ондржеем Палатом.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

«Палат способен делать всё, что угодно: он упорно работает, может блокировать броски и хорошо проявлять себя в атаке. Что касается Кучерова, то это очень талантливый хоккеист. С ним приятно играть. Он способен отыскать тебя на льду в любой точке, где бы ты ни был. Мне нравится работать с такими ребятами», — приводит слова Пойнта пресс-служба «Тампы».



Кучеров получил травму нижней части тела в предсезонной игре с «Флоридой Пантерз» (2:3). 25-летний хоккеист провёл всего пять минут на льду, после чего тренерский штаб в качестве меры предосторожности снял россиянина с игры.