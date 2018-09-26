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«Торпедо» одержало уверенную победу над «Адмиралом»

«Торпедо» одержало уверенную победу над «Адмиралом»
Хоккей / КХЛ

«Торпедо» обыграло «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Нижнем Новгороде и закончилась со счётом 5:1 в пользу подопечных Дэвида Немировски.

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Нижегородцы открыли счёт на 5-й минуте благодаря точному броску Дениса Паршина, на что дальневосточная команда ответила голом Дениса Вихарева. Исход противостояния был решён в третьем периоде, когда ворота гостей поразили Эндрю Кэлофф, Даниил Ильин, Филип Хольм и Роберт Саболич.

«Торпедо» провело 10-й матч в сезоне и набрало 14 очков. Команда из Нижнего Новгорода одержало вторую победу подряд. В свою очередь коллектив Сергея Светлова имеет шесть очков после десяти встреч.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
26 сентября 2018, среда. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
5 : 1
1:0, 0:1, 4:0
Адмирал
Владивосток
1:0 – Паршин (Баранцев, Шенфельд) – 04:41 (5x4), 1:1 – Вихарев (Козловский) – 30:08 (5x5), 2:1 – Кэлоф (Мили) – 43:10 (5x4), 3:1 – Ильин (Веряев) – 49:20 (5x5), 4:1 – Хольм (Мили, Саболич) – 52:25 (5x5), 5:1 – Саболич (Шенфельд) – 55:50 (5x5)
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