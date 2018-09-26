«Торпедо» одержало уверенную победу над «Адмиралом»

«Торпедо» обыграло «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Нижнем Новгороде и закончилась со счётом 5:1 в пользу подопечных Дэвида Немировски.



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Нижегородцы открыли счёт на 5-й минуте благодаря точному броску Дениса Паршина, на что дальневосточная команда ответила голом Дениса Вихарева. Исход противостояния был решён в третьем периоде, когда ворота гостей поразили Эндрю Кэлофф, Даниил Ильин, Филип Хольм и Роберт Саболич.



«Торпедо» провело 10-й матч в сезоне и набрало 14 очков. Команда из Нижнего Новгорода одержало вторую победу подряд. В свою очередь коллектив Сергея Светлова имеет шесть очков после десяти встреч.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.