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«Ак Барс» потерпел домашнее поражение от «Куньлуня»

«Ак Барс» потерпел домашнее поражение от «Куньлуня»
Хоккей / КХЛ

«Ак Барс» встречался с клубом «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоялась в Казани и закончилась со счётом 4:3 в пользу китайской команды.

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Гости обеспечили себе преимущество в две шайбы к старту второй двадцатиминутки – оба гола на свой счёт записал Тейлор Бек. Подопечные Зинэтулы Билялетдинова ответила тремя результативными бросками в течение 41 секунды – ворота гостей поразили Рафаэль Батыршин, Роб Клинкхаммер и Артём Лукоянов. Впрочем, на второй перерыв команды уходили при равном счёте, поскольку заброшенной шайбой отметился Виктор Бартли. В концовке встречи победу гостям принёс Вали-Матти Савинайнен.

«Куньлунь Ред Стар» набрал девять очков после десяти матчей, у казанцев 14 баллов после одиннадцати встреч.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
26 сентября 2018, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
3 : 4
0:1, 3:2, 0:1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 – Бек (Латта) – 15:05 (5x5), 0:2 – Бек (Савинайнен, Граньяни) – 21:09 (5x4), 1:2 – Батыршин (Ландер) – 30:59 (4x4), 2:2 – Клинкхаммер (Постма) – 31:25 (5x5), 3:2 – Лукоянов (Батыршин, Потапов) – 31:40 (5x5), 3:3 – Бартли (Лаюнен, Палола) – 35:59 (5x5), 3:4 – Савинайнен (Витасек) – 58:45 (4x5)
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