«Ак Барс» потерпел домашнее поражение от «Куньлуня»

«Ак Барс» встречался с клубом «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоялась в Казани и закончилась со счётом 4:3 в пользу китайской команды.



Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ



Гости обеспечили себе преимущество в две шайбы к старту второй двадцатиминутки – оба гола на свой счёт записал Тейлор Бек. Подопечные Зинэтулы Билялетдинова ответила тремя результативными бросками в течение 41 секунды – ворота гостей поразили Рафаэль Батыршин, Роб Клинкхаммер и Артём Лукоянов. Впрочем, на второй перерыв команды уходили при равном счёте, поскольку заброшенной шайбой отметился Виктор Бартли. В концовке встречи победу гостям принёс Вали-Матти Савинайнен.

«Куньлунь Ред Стар» набрал девять очков после десяти матчей, у казанцев 14 баллов после одиннадцати встреч.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.