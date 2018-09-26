СКА разгромил «Сибирь» и продлил победную серию до семи матчей

СКА одержал уверенную победу над «Сибирью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Санкт-Петербурге и закончилась со счётом 5:0 в пользу подопечных Ильи Воробьёва.



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В первом периоде Алексей Кручинин реализовал большинство и вывел хозяев вперёд. После перерыва свою фамилию в итоговый протокол вписал Сергей Плотников, а в заключительном игровом отрезке ворота сибиряков поразили Максим Карпов, Николай Прохоркин и Динар Хафизуллин. Голкипер СКА Магнус Хелльберг отыграл на ноль, отразив 13 бросков.



СКА одержал седьмую победу подряд, подопечные Николая Андриевского стартовали в нынешнем сезоне с 11 поражений кряду. Питерский клуб набрал 16 очков после десяти матчей, у новосибирской команды до сих пор нет ни одного балла.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

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