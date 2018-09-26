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«Барыс» одолел по буллитам «Витязь», Старченко и Петерссон набрали по два очка

«Барыс» одолел по буллитам «Витязь», Старченко и Петерссон набрали по два очка
Хоккей / КХЛ

«Витязь» проиграл «Барысу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Подольске и закончилась со счётом 4:3 Б в пользу дружины Андрея Скабелки.

Патрис Кормье вывел гостей вперёд на 60-й секунде встречи, но хозяева нашли достойный ответ ещё в ходе первого игрового отрезка благодаря результативному броску Алексея Макеева. Во второй трети игры Мэттью Фрэттин и Алихан Асетов дважды огорчили местных болельщиков. Подопечные Валерия Белова сумели отыграть одну шайбу в третьем периоде – отличился Геннадий Столяров, а в самой концовке Войтех Мозик восстановил равновесие. Овертайм прошёл без заброшенных шайб, и судьба встречи решалась в серии буллитов, где удача улыбнулась гостям — победный бросок на счету Мэттью Фрэттина

Хозяева провели 11-й матч и остались с восемью очками, у клуба из Казахстана стало 13 баллов после десятой игры в регулярном сезоне.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
26 сентября 2018, среда. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
3 : 4
1:1, 0:2, 2:0, 0:0, 0:1
Барыс
Астана
0:1 – Кормье (Старченко, Петерссон) – 01:00 (5x5), 1:1 – Макеев (Никулин, Столяров) – 12:19 (5x5), 1:2 – Фрэттин – 25:38 (5x5), 1:3 – Асетов (Старченко, Петерссон) – 31:02 (5x4), 2:3 – Столяров (Евсеенков, Чернов) – 44:49 (5x4), 3:3 – Мозик – 59:40 (6x5), 3:4 – Фрэттин – 65:00 ( ПБ)
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