«Барыс» одолел по буллитам «Витязь», Старченко и Петерссон набрали по два очка

«Витязь» проиграл «Барысу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Подольске и закончилась со счётом 4:3 Б в пользу дружины Андрея Скабелки.



Патрис Кормье вывел гостей вперёд на 60-й секунде встречи, но хозяева нашли достойный ответ ещё в ходе первого игрового отрезка благодаря результативному броску Алексея Макеева. Во второй трети игры Мэттью Фрэттин и Алихан Асетов дважды огорчили местных болельщиков. Подопечные Валерия Белова сумели отыграть одну шайбу в третьем периоде – отличился Геннадий Столяров, а в самой концовке Войтех Мозик восстановил равновесие. Овертайм прошёл без заброшенных шайб, и судьба встречи решалась в серии буллитов, где удача улыбнулась гостям — победный бросок на счету Мэттью Фрэттина

Хозяева провели 11-й матч и остались с восемью очками, у клуба из Казахстана стало 13 баллов после десятой игры в регулярном сезоне.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.