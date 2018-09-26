И. Воробьёв: 700-я игра СКА в КХЛ, было приятно выиграть её

Главный тренер СКА Илья Воробьёв поделился мнением о победе над СКА (5:0) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



«700-я игра СКА в КХЛ, было приятно выиграть. Неплохо смотрелись, будем работать дальше. Есть ли что-то, что не получилось сегодня? Было несколько ненужных потерь.



Какие роли доверяю Бывальцеву и Ли, чтобы они чаще играли, когда в атаке тащит звено Прохоркина? Звено Прохоркина сейчас неплохо выглядит, будем смотреть, как дальше использовать Бывальцева и Ли. Рыков не играет в фарме, потому что там довольно непростая ситуация. Посмотрим», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



Клуб из Санкт-Петербурга продлил победную серию до семи матчей, выиграв четыре встречи кряду с сухим счётом.

Календарь игр регулярного чемпионата КХЛ