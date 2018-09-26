Карпов: давайте поспим, а потом СКА будет думать об «Авангарде»

Нападающий СКА Максим Карпов подвёл итоги победного матча с новосибирской «Сибирью» (5:0).



«Не знал, что сегодня 700-й матч СКА в КХЛ, никто даже не сказал. Знал, что у «Сибири» сейчас не всё хорошо, не всё получается. Когда ребята из другой команды долго не могут долго выиграть, они ещё больше настраиваются. Поэтому и мы тоже настраивались серьёзно.



Моя шайба? Ребята — молодцы, здорово комбинацию разыграли, мне осталось только попасть в пустые ворота. Тяжело сразу сказать, было ли что-то, что не получилось в этой игре.



Владислав Сёмин удалился сразу же, как появился на льду? Он молодой, сильно хочет играть. У него много удалений, надо быть чуть спокойнее — и всё будет нормально.



Сейчас все мысли — об «Авангарде»? Давайте сегодня поспим, а потом будем думать», — передаёт слова Карпова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Матч СКА — «Авангард» состоится 28 сентября.