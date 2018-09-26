Ларсен: «Салават» одержал 4-ю победу подряд, нужно продолжать в том же духе

Защитник «Салавата Юлаева» Филипп Ларсен прокомментировал победу своей команды над минским «Динамо» (3:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



«Сегодня была тяжёлая игра с большим количеством удалений. В первом периоде «Динамо» достаточно долго играло в большинстве, во второй трети соперник удалялся чаще. Получилась упорная игра. Рад, что смогли взять два очка этим вечером.



Мои два гола в большинстве? У нас получается данный компонент игры, удается сохранять спокойствие, разыгрывать комбинации. Нужно продолжать в том же духе. Да, эта победа стала для нас четвёртой подряд, но на этом не надо зацикливаться, ведь впереди ещё целый сезон», — передаёт слова Ларсена корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

Кого понабрали. Первые оценки летней селекции на Востоке КХЛ В «Авангарде» зажигают новички, а «Сибирь» грандиозно провалилась с легионерами.