Пиганович: в матче со СКА всё валилось из рук, не сделали абсолютно ничего

Капитан «Сибири» Олег Пиганович прокомментировал выездное поражение от СКА (0:5), которое стало для команды 11-м подряд на старте сезона.



«СКА хорошо контролировал шайбу, практически ничего не позволял сделать, владел шайбой практически всю игру. Психологическое давление огромное, пока не можем вылезти из ямы.



Как настраиваться в такой ситуации на одного из грандов КХЛ? Старались выполнить задание, но по игре не выполнили абсолютно ничего. Апатии не должно быть никакой, до этого цепляли игры — и с Казанью, и с Омском играли неплохо. Сегодня всё валилось из рук…



В моей карьере были затяжные серии. Надо собраться, выиграть матч. Вроде стараемся, настраиваемся, пытаемся забыть прошлые поражения. Пока не помогает. Выправлять ситуацию можно только за счёт работы, по-другому никак.



Какие могут быть настроения в команде, когда 11 матчей подряд проиграли? Конечно, будем бороться, не опускать же руки. Сейчас самое лёгкое — это опустить руки и ничего не делать. Будем стараться, бороться. Играть всё равно придётся, поэтому надо биться, пластаться, зубами, руками, чем угодно шайбу ловить. Только так, через работу и самоотверженность, других выходов нет», — передаёт слова Пигановича корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

«Сибирь» обновила антирекорд. Со СКА они даже не сопротивлялись 11 поражений и 0 очков.