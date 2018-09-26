Афиногенов пропустит выездную серию «Динамо» по состоянию здоровья

Московское «Динамо» объявило состав на очередную выездную серию, сообщает официальный сайт столичного клуба.

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В состав делегации бело-голубых вошли 23 хоккеиста, при этом нападающие Максим Афиногенов и Владислав Ефремов пропустят серию по состоянию здоровья.



Вратари: Александр Ерёменко, Иван Бочаров, Георгий Кузнецов.



Защитники: Артём Волков, Юусо Хиетанен, Миика Койвисто, Дмитрий Вишневский, Илья Никулин, Виталий Меньшиков, Андрей Прибыльский, Егор Зайцев, Иван Муранов.



Нападающие: Вадим Шипачёв, Дмитрий Кагарлицкий, Даниил Тарасов, Владимир Брюквин, Микс Индрашис, Евгений Мозер, Патрик Закриссон, Андрей Алексеев, Александр Петунин, Семён Панкратов, Вячеслав Кулёмин, Дмитрий Моисеев, Игорь Макаров, Дмитрий Сидляров.



В рамках выездной серии подопечные Владимира Воробьёва сыграют с магнитогорским «Металлургом», екатеринбургским «Автомобилистом» и челябинским «Трактором».