Одноклубник Панарина и Бобровского пропустит 4-6 недель из-за травмы колена

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Сет Джонс пропустит 4-6 недель, сообщает пресс-служба клуба из штата Огайо.



23-летний американец повредил колено в предсезонной игре с «Баффало Сэйбрз» (4:2). МРТ выявила у игрока растяжение связок, из-за чего спортсмену придётся пропустить стартовый отрезок регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.



В сезоне-2017/18 Джонс провёл 78 матчей в «регулярке», забросил 16 шайб и отдал 41 результативную передачу. Кроме того, Джонс заработал 30 минут штрафного времени и показатель полезности «+10». В плей-офф Джонс заработал 5 (1+4) очков в шести встречах.



Подопечные Джона Тортореллы уступили «Вашингтон Кэпиталз» в четвертьфинале Восточной конференции со счётом 2-4.

Панарина стали зажимать в «Коламбусе» из-за контракта. Начали по-хитрому Россиянину дали партнёров, которые не сыграли ни одного матча в НХЛ, но он всё равно в порядке.