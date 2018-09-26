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Одноклубник Панарина и Бобровского пропустит 4-6 недель из-за травмы колена

Одноклубник Панарина и Бобровского пропустит 4-6 недель из-за травмы колена
Хоккей / НХЛ

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Сет Джонс пропустит 4-6 недель, сообщает пресс-служба клуба из штата Огайо.

23-летний американец повредил колено в предсезонной игре с «Баффало Сэйбрз» (4:2). МРТ выявила у игрока растяжение связок, из-за чего спортсмену придётся пропустить стартовый отрезок регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

В сезоне-2017/18 Джонс провёл 78 матчей в «регулярке», забросил 16 шайб и отдал 41 результативную передачу. Кроме того, Джонс заработал 30 минут штрафного времени и показатель полезности «+10». В плей-офф Джонс заработал 5 (1+4) очков в шести встречах.

Подопечные Джона Тортореллы уступили «Вашингтон Кэпиталз» в четвертьфинале Восточной конференции со счётом 2-4.

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