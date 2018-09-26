Билялетдинов: «Ак Барс» заслужил больше, чем получил

Наставник «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвёл итоги домашнего матча с «Куньлунем» (3:4).



«Очень хорошая была игра – быстрая, динамичная. Я считаю, что мы сегодня заслужили больше, чем получили, но нужно работать над проблемами, которые у нас есть.



Нет ли желания предоставить отдых Маркову? Мы подумаем. Пока не готов ответить, есть ли в этом потребность. Что касается Гарипова, то пока он не готов сыграть в следующем матче.



Большинство? Я сказал о проблемах, которые у нас существуют ­– это и имел в виду. Большинство у команды пока не работает. Мы трудимся над этим, но пока не получается, к сожалению. Думаю, нужно увеличить количество бросков, тогда будет всё нормально.



Почему у Падакина не получилось в «Ак Барсе»? Вопрос к генеральному менеджеру», — цитирует Билялетдинова пресс-служба казанцев.

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