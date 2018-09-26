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Постма: «Ак Барс» не был самим собой на протяжении большей части матча

Постма: «Ак Барс» не был самим собой на протяжении большей части матча
Хоккей / КХЛ

Защитник «Ак Барса» Пол Постма прокомментировал домашнее поражение от «Куньлуня» (3:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Это очень обидное поражение, но «Ак Барс» не был самим собой на протяжении большей части матча. Было много ошибок в обороне, не всё получалось в атаке, и когда трёх голов не хватает для победы, это плохо.

Нас подвела игра в большинстве. Нужно выигрывать матчи в неравных составах, а мы проиграли. Команда играла нестабильно. Нужно становиться лучше.

«Куньлунь» был лучше. Он заслужил победу, поскольку хорошо двигал шайбу и здорово следовал системе. Тяжело обороняться против такого соперника», — цитирует Постму официальный сайт «Ак Барса».

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