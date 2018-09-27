Доус: хоккеисты «Автомобилиста» хотят уверенно побеждать в каждой игре

Нападающий «Автомобилиста» Найджел Доус поделился эмоциями от победы в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Локомотивом» (5:4 ОТ).

«В команде есть 3–4 звена с классными хоккеистами, так что в любой момент каждое из них может подменить другое. Конечно, это очень важно. Особенно для игры в обороне и меньшинстве. Наверняка, это повлияло на то, что с таким количеством штрафных минут мы ни в одном из матчей не пропускали в меньшинстве больше одного раза.

Мы хотим уверенно побеждать в каждой игре. Бывает, что не хватает чуть-чуть хладнокровия, чтобы реализовать возможность забить гол — тогда мы прибавляем и показываем невероятный уровень, который помогает сломить соперника», — приводят слова Доуса «Известия».