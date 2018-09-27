Закриссон: «Динамо» не удаётся набирать очки даже в хороших по качеству матчах

Нападающий московского «Динамо» Патрик Закриссон поделился ожиданиями от предстоящей выездной серии.

«Мы сделаем всё, чтобы хорошо выступить в этой серии и улучшить свою игру. Есть сожаление, что мы не можем даже в хороших по качеству матчах набирать очки, не используем свои моменты. Матч с «Барысом» был одним из таких примеров. Мы сумели найти свою игру и повести в счете, но так и не довели дело до конца. Нам важно проводить хорошие по качеству матчи не отдельными отрезками, а на протяжении всех матчей», — приводят слова Закриссона «Известия».

В рамках выездной серии подопечные Владимира Воробьёва сыграют с магнитогорским «Металлургом», екатеринбургским «Автомобилистом» и челябинским «Трактором».