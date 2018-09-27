«Анахайм» забросил семь шайб «Лос-Анджелесу»

«Анахайм Дакс» обыграл «Лос-Анджелес Кингз» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги— 7:4. По три очка в составе победителей набрали Макс Комтуа, Якоб Сильверберг и Адам Хенрик. Российский форвард «Кингз» Илья Ковальчук участия в матче не принимал. Ворота «уток» защищал Райан Миллер, ворота «королей» защищали Джек Кэмпбелл (первые два периода) и Кэл Петерсен.

«Анахайм Дакс» — «Лос-Анджелес Кингз» — 7:4 (2:1, 4:3, 1:0).

Регулярный чемпионат НХЛ стартует в ночь на 4 октября по московскому времени.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ сезона-2018/19

В сезоне-2017/18 «Анахайм и «Лос-Анджелес» вышли в плей-офф НХЛ, но потерпели поражения в первом раунде. «Дакс» всухую (0-4) уступили «Сан-Хосе Шаркс», а «Кингз» с таким же счётом проиграли «Вегас Голден Найтс».