Потапов — о большинстве: не хватает концентрации, надо доводить шайбу до ворот

Нападающий «Ак Барса» Алексей Потапов подвёл итоги домашнего матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Куньлунь Ред Стар» (3:4).

Турнирное положение и результаты всех матчей «регулярки» КХЛ сезона-2018/19

«Серийные голы опасны, конечно. Соперник сравнял счёт, и игра тоже была равна. Что происходит с большинством? Поговорим об этом с командой. Надо работать над этим. Может, где-то не хватает концентрации, стараемся создать момент для партнёра. Надо просто доводить шайбу до ворот — это самое опасное.

Наша связка с Лукояновым забивает всё чаще? У нас каждое звено отличается. Сейчас нам удаётся приносить пользу команде, и я очень рад этому», — цитирует Потапова официальный сайт клуба.