Кто выиграет дерби ЦСКА — «Спартак» и другие матчи дня

Сегодня, 27 сентября, в Континентальной хоккейной лиге состоятся шесть матчей регулярного чемпионата.
Турнирное положение и результаты всех матчей регулярного сезона-2018/19 в КХЛ
«Чемпионат» предлагает спрогнозировать исходы следующих встреч:
— «Автомобилист» — «Северсталь»
— «Металлург» — «Динамо» М
— «Трактор» — «Локомотив»
— «Слован» — «Йокерит»
— ЦСКА — «Спартак»
— «Динамо» Р — ХК «Сочи».
Принять участие в опросе также можно в Playbuzz.
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А «Трактор» и «Динамо» не помогут своим тренерам.