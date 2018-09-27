«Нэшвилл» отправил Ээли Толванена в АХЛ

«Нэшвилл Предаторз» перевёл нападающего Ээли Толванена в Американскую хоккейную лигу, информирует официальный сайт клуба. «Хищники» выбрали Толванена под 30-м номером на драфте 2017 года.

Напомним, 19-летний Толванен в сезоне-2017/18 набрал за «Йокерит» 36 (19+17) очков в 49 матчах регулярного чемпионата и 7 (1+6) очков в 11 матчах плей-офф. После окончания сезона в КХЛ он уехал в «Нэшвилл», за который сыграл три матча в «регулярке», но в розыгрыше Кубка Стэнли неизменно оставался в запасе.

Ранее генеральный менеджер «Йокерита» Яри Курри заявлял о возможности возвращения Толванена в финский клуб, если игрок не сможет пробиться в НХЛ.