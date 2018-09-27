Сквер в центре Уфы назовут именем Сергея Михалёва

Сегодня, 27 сентября, на заседании уфимского городского совета было принято решение присвоить имя легендарного хоккейного тренера Сергея Михалёва одному из скверов в центре города, информирует «Медиакорсеть».

Известно, что сквер располагается в Октябрьском районе Уфы. Как предположили участники заседании, скорее всего, он появится рядом с дворцом спорта на улице Зорге.

Напомним, Сергея Михалёва называли «тренером золотой мечты»: именно он привёл «Салават Юлаев» к золотым медалям в чемпионате России в 2008 году. Знаменитый тренер разбился в автокатастрофе 21 апреля 2015 года по дороге в Уфу, от полученных травм он скончался на месте катастрофы. Проститься с ним в ледовый дворец «Уфа-Арена» пришли тысячи человек. Он погиб в возрасте 67 лет. У Михалёва остались супруга и двое маленьких сыновей.