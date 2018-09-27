Ип: «Ак Барс» в порядке, у них новые большие защитники, которых сложно обыграть

Форвард «Куньлунь Ред Стар» Брэндон Ип после победы над «Ак Барсом» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ поделился мнением об игре.

«Считаю, что всё решила реализации моментов и игра в обороне, плюс вратарь нас выручил. Нам удался старт матча, забили два гола, следовали плану. Три пропущенные шайбы за 41 секунду? Это был самый тёжелый момент, мы немного сникли после такого, хорошо, что быстро пришли в себя. Меньшинство сработало здорово, Налимов стоял стеной, выручил при выходе «один в ноль». Классная командная победа. Для меня большая честь быть капитаном этой команды. У нас отличные ребята, все мастеровитые, опытные, обладают лидерскими качествами, мне это лишь в помощь. Так что наслаждаемся этой победой и готовимся к «Торпедо».

Игра действующего чемпиона? Они в порядке, новые защитники, большие, крепкие, резкие, бесспорно, их сложно обыграть. Казань уверенно играла», – цитирует Ипа «Спорт Бизнес Online».