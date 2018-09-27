Климонтов: «Трактору» не удалось сохранить костяк, так что всё закономерно

Защитник «Барыса» Константин Климонтов прокомментировал уход из «Трактора», а также поделился мнением о проблемах в игре бывшего клуба.

«Почему покинул команду? По большей части я стал инициатором, потому что контракт был действующий. Решил немного рискнуть, так как два клуба всё же убрали из лиги, но я засиделся в Челябинске и попросил руководство, чтобы меня отпустили. Был период, когда искал команду, уже сезон начался, начал переживать, но в конце концов удачно всё сложилось.

Две недели отдохнул, понимая ситуацию, что буду без команды. Начал готовиться сам, арендовал лёд, тренера по катанию брал. Так занимался две недели, а потом уже с ребятами, кто был в Челябинске без контракта: Кириллом Кольцовым, Максом Якуценей, Егором Дугиным, Димой Саюстовым. Было предложение из Высшей лиги, но до последнего ждал, надеялся, верил. На самом деле, играть в ВХЛ не хотел. Надеялся на КХЛ.

Что сейчас происходит с «Трактором»? Трудно сказать, я сейчас не там. Если со стороны смотреть как игроку, то мне жалко ребят, оказавшихся в такой ситуации. Там много моих товарищей, я вижу, как они переживают. Врагу не пожелаешь оказаться в такой ситуации, но время всё исправить ещё есть. Жалко, что не удалось сохранить костяк, который был: Черникова, Петрова, Якуценю. Все разошлись, сейчас это новая команда с новым тренером. Так что, наверное, всё закономерно», — цитирует Климонтова «Челябинский хоккейный портал».