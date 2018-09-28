Битва СКА и «Авангарда» в Петербурге и другие матчи дня

Сегодня, 28 сентября, в Континентальной хоккейной лиге состоятся шесть матчей регулярного чемпионата.
Турнирное положение и результаты всех матчей регулярного сезона-2018/19 в КХЛ
Чемпионат» предлагает спрогнозировать исходы следующих встреч:
— «Ак Барс» — «Амур»
— «Нефтехимик» — «Адмирал»
— «Торпедо» — «Куньлунь Ред Стар»
— «Витязь» — «Салават Юлаев»
— СКА — «Авангард»
— «Динамо» Мн — «Сибирь».
Принять участие в опросе также можно в Playbuzz.
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