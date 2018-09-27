Яковлев: мне всегда было интересно, почему все люди стремятся ехать в НХЛ

Защитник системы «Нью-Джерси Дэвилз» Егор Яковлев рассказал об адаптации к жизни в Северной Америке и объяснил, почему он решил пробиваться в НХЛ в 27-летнем возрасте.

«Отличная команда. Классные ребята, которые пытаются помочь. Никаких проблем нет. Очень удивило, на самом деле, но много ребят помогают. Всегда приятно попробовать себя на уровне НХЛ. Такая лига здесь — играть очень приятно. Все ребята хорошие, мастеровитые. Хоккей чуть-чуть другого уровня из-за того, что площадка меньше. Игра идёт быстрее. Всё надо делать быстрее, в том числе принимать решения.

Для меня это мечта, новый вызов, желание доказать самому себе. Мне всегда было интересно, что это такое — НХЛ. Почему все люди сюда стремятся и едут. Даже при худших условиях всё равно выбирают НХЛ и приезжают. И вот я здесь и примерно начал понимать. Всё продумано в плане организации процесса. Мелочей нет. Мне здесь очень интересно. Наслаждаюсь каждым моментом, проведённым в команде и на поле.

Занимаюсь английским три раза в неделю с учителем, плюс сама жизнь толкает на изучение языка. Хочется больше общаться с ребятами в раздевалке. Хоккейный язык всё равно понятен, я достаточно много проработал под руководством иностранных тренеров и термины понимаю. В принципе, понимаю и Хайнса. Остаётся только больше разговаривать на льду. Здесь больше используют сленг. В России не так обращают на это внимание, но здесь разговаривают на льду очень много», — цитирует Яковлева официальный сайт НХЛ.