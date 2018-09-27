Опубликован список травмированных игроков КХЛ

Официальный сайт Континентальной хоккейной лиги опубликовал имена травмированных хоккеистов по состоянию на 26 сентября 2018 года.

«Авангард»

Березин Максим

Пивцакин Никита

Рямё Карри



«Адмирал»

Мерескин Александр

Патрикеев Михаил

Яковлев Егор



«Ак Барс»

Свитов Александр



«Амур»

Кондратьев Максим

Рассказов Кирилл



«Барыс»

Орехов Валерий



«Динамо» Р

Балинскис Увис



«Локомотив»

Коршков Егор

Салак Александр



«Металлург» Мг

Кулёмин Николай



«Северсталь»

Куляш Денис



«Сибирь»

Демидов Николай

Зырянов Глеб

Логинов Александр

Мнацян Самвел

Пельтола Юкка



«Спартак»

Филатов Никита



«Торпедо»

Волченков Антон

Макаренко Павел

Меляков Кирилл



ХК «Динамо» М

Миронов Андрей



ХК «Сочи

Лугин Дмитрий

Мосалёв Денис